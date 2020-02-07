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الجيش الإسرائيلي يعتقل عددا من أفراد عائلة منفذ عملية إطلاق النار بالقدس

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعتقل عددا من أفراد عائلة منفذ عملية إطلاق النار بالقدس
Reuters Mussa Qawasma
سيارة تابعة للجيش الإسرائيلي-أرشيف
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اعتقل الجيش الإسرائيلي في مدينة حيفا داخل الخط الأخضر، عددا من أفراد عائلة القتيل الفلسطيني شادي بنا، منفذ عملية إطلاق النار في القدس أمس الخميس، التي أسفرت عن إصابة جندي إسرائيلي.

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وقالت الإذاعة العبرية الرسمية "إن بنا البالغ من العمر 45 عاما ينتمي إلى عائلة مسيحية، وإنه اعتنق الإسلام قبل عدة سنوات".

وقبل ظهر أمس الخميس، أطلق شادي بنا، من مدينة حيفا، النار على شرطي إسرائيلي عند باب الأسباط في القدس، ثم قتل بعد إطلاق عناصر الجيش الإسرائيلي النار عليه.

وشهدت مدينة القدس أيضا، في الساعات الأولى من أمس الخميس، تنفيذ عملية دهس لمجموعة ضمت 14 جنديا إسرائيليا.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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