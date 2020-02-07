السيستاني يدعو القوى الأمنية إلى حماية المتظاهرين السلميين

ندد المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، بالعنف الذي أودى بحياة محتجين في مدينة النجف، بجنوب البلاد، وقال إن أي حكومة عراقية جديدة يجب أن تحظى بثقة الشعب ومساندته.

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ودعا السيستاني قوات الأمن العراقية إلى حماية المحتجين السلميين من المزيد من الهجمات التي تقوم بها جماعات مسلحة.

وذكّر السيستاني في خطبته يوم الجمعة، على لسان ممثله في مدينة كربلاء، أنه " في خطبة سابقة تم تحديد الرؤية لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة، وأوضحنا أن الحكومة الجديدة التي تحل محل الحكومة المستقيلة يجب أن تكون جديرة بثقة الشعب وقادرة على تهدئة الأوضاع".

وشدد ممثل السيستاني على إدانة الاعتداءات والتجاوزات على المتظاهرين السلميين التي حصلت من أي جهة كانت.

وأكد على أنه "لا غنى عن القوى الأمنية الرسمية في تفادي الوقوع في مهاوي الفوضى والإخلال بالنظام العام، فهي التي يجب أن تتحمل مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار، وحماية ساحات الاحتجاج والمتظاهرين السلميين".

المصدر: RT+رويترز