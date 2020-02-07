 
مباشر

دبي تستكمل بناء أكبر مبنى بطابعة ثلاثية الأبعاد في العالم (صور+ فيديو)

أخبار العالم العربي

دبي تستكمل بناء أكبر مبنى بطابعة ثلاثية الأبعاد في العالم (صور+ فيديو)
أكبر مبنى بطابعة ثلاثية الأبعاد في العالم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n840

استكملت دبي بناء أكبر مبنى مطبوع في العالم بتقنية ثلاثية الأبعاد، وهو جزء من خطة لتشييد 25% من المباني في الإمارة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول عام 2030

ويقع المبنى المكون من طابقين والذي سيستخدم لأغراض إدارية، في منطقة ورسان، ويبلغ ارتفاعه 9.5 متر ومساحته 640 مترا مربعا.

وتم تصميمه بالتعاون مع شركة "Apis Cor"، وهي شركة للبناء بطابعة ثلاثية الأبعاد في بوسطن الأمريكية، وبلغت كلفته 800 ألف درهم.

ويشمل طابقا المبنى عددا من الفراغات، يمكن استخدامها كغرف أو مكاتب بمساحات مختلفة، من خلال طباعة الحيطان مباشرة من قبل الطابعة، بما يخالف الطريقة التقليدية في البناء، التي كانت تعتمد على عمل الشدات الخشبية، والتدعيم وصب الخرسانة والبناء بالطابوق.

وتم إجراء اختبارات وتجارب متعددة لخلطات المواد التي تم استخدامها في الطباعة، والتأكد من أنها تناسب انسيابية وضخ الطابعة، فضلا عن التأكد من استيفائها لمتطلبات الجودة والتماسك والقوة المطلوبة لتحمل البناء.

دبي تستكمل بناء أكبر مبنى بطابعة ثلاثية الأبعاد في العالم (صور+ فيديو)

وقال نيكيتا شنيونتاي الرئيس التنفيذي لشركة "Apis Cor" في بيان له: "إن تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد للبناء لا تزال في المراحل الأولى من التطوير".

وأضاف: "نقوم ببحث وتطوير مكثف لجعل التكنولوجيا متاحة للاستخدام الشامل. نحن ممتنون للفرصة التي أتيحت لنا للتعاون مع بلدية دبي".

وتابع: "لقد زودنا المشروع بمعرفة فريدة وخبرة لا تقدر بثمن من شأنها أن تساعدنا في تحسين تقنيتنا وتطوير نسخة جديدة من طابعة 3D لدينا".

تقول الشركة إن مشاريعها القادمة سيجري بناؤها في ولايتي لويزيانا وكاليفورنيا، وتعمل أيضا على تطوير منزل بمساحة 500 متر مربع يمكن طباعته بالتقنية ثلاثية الأبعاد في غضون 24 ساعة.

دبي تستكمل بناء أكبر مبنى بطابعة ثلاثية الأبعاد في العالم (صور+ فيديو)
دبي تستكمل بناء أكبر مبنى بطابعة ثلاثية الأبعاد في العالم (صور+ فيديو)
دبي تستكمل بناء أكبر مبنى بطابعة ثلاثية الأبعاد في العالم (صور+ فيديو)
دبي تستكمل بناء أكبر مبنى بطابعة ثلاثية الأبعاد في العالم (صور+ فيديو)

المصدر: ديلي ميل

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مشهد يفطر القلب.. مسنان من الصين مصابان بفيروس كورونا في لحظة الوداع