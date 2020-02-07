دبي تستكمل بناء أكبر مبنى بطابعة ثلاثية الأبعاد في العالم (صور+ فيديو)

استكملت دبي بناء أكبر مبنى مطبوع في العالم بتقنية ثلاثية الأبعاد، وهو جزء من خطة لتشييد 25% من المباني في الإمارة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول عام 2030

ويقع المبنى المكون من طابقين والذي سيستخدم لأغراض إدارية، في منطقة ورسان، ويبلغ ارتفاعه 9.5 متر ومساحته 640 مترا مربعا.

وتم تصميمه بالتعاون مع شركة "Apis Cor"، وهي شركة للبناء بطابعة ثلاثية الأبعاد في بوسطن الأمريكية، وبلغت كلفته 800 ألف درهم.

ويشمل طابقا المبنى عددا من الفراغات، يمكن استخدامها كغرف أو مكاتب بمساحات مختلفة، من خلال طباعة الحيطان مباشرة من قبل الطابعة، بما يخالف الطريقة التقليدية في البناء، التي كانت تعتمد على عمل الشدات الخشبية، والتدعيم وصب الخرسانة والبناء بالطابوق.

وتم إجراء اختبارات وتجارب متعددة لخلطات المواد التي تم استخدامها في الطباعة، والتأكد من أنها تناسب انسيابية وضخ الطابعة، فضلا عن التأكد من استيفائها لمتطلبات الجودة والتماسك والقوة المطلوبة لتحمل البناء.

وقال نيكيتا شنيونتاي الرئيس التنفيذي لشركة "Apis Cor" في بيان له: "إن تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد للبناء لا تزال في المراحل الأولى من التطوير".

وأضاف: "نقوم ببحث وتطوير مكثف لجعل التكنولوجيا متاحة للاستخدام الشامل. نحن ممتنون للفرصة التي أتيحت لنا للتعاون مع بلدية دبي".

وتابع: "لقد زودنا المشروع بمعرفة فريدة وخبرة لا تقدر بثمن من شأنها أن تساعدنا في تحسين تقنيتنا وتطوير نسخة جديدة من طابعة 3D لدينا".

تقول الشركة إن مشاريعها القادمة سيجري بناؤها في ولايتي لويزيانا وكاليفورنيا، وتعمل أيضا على تطوير منزل بمساحة 500 متر مربع يمكن طباعته بالتقنية ثلاثية الأبعاد في غضون 24 ساعة.

المصدر: ديلي ميل