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إصابة مدني بانفجار عبوة بسيارة في منطقة الفحامة بدمشق

أخبار العالم العربي

إصابة مدني بانفجار عبوة بسيارة في منطقة الفحامة بدمشق
Reuters / Дмитрий Виноградов
علم سوريا في العاصمة دمشق - أرشيف -
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أفاد مصدر في قيادة شرطة العاصمة السورية دمشق، اليوم الخميس، بأن مدنيا أصيب في انفجار عبوة بسيارة في منطقة الفحامة بدمشق.

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن انفجارا عنيفا مجهول المصدر سمع صداه في معظم أحياء دمشق، مشيرين إلى حركة كثيفة لسيارات الإسعاف في محيط أحياء الفحامة والمجتهد وكفرسوسة.

المصدر: RT

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