إصابة مدني بانفجار عبوة بسيارة في منطقة الفحامة بدمشق
Reuters / Дмитрий Виноградов
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n83p
أفاد مصدر في قيادة شرطة العاصمة السورية دمشق، اليوم الخميس، بأن مدنيا أصيب في انفجار عبوة بسيارة في منطقة الفحامة بدمشق.
وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن انفجارا عنيفا مجهول المصدر سمع صداه في معظم أحياء دمشق، مشيرين إلى حركة كثيفة لسيارات الإسعاف في محيط أحياء الفحامة والمجتهد وكفرسوسة.
#عاجل— سامر المهايني FSG# (@1qoR4CfweChkK9w) February 6, 2020
إنفجار عنيف مجهول المصدر سمع صداه في معظم أحياء دمشق وأنباء عن حركة كثيفة لسيارات الإسعاف في محيط أحياء الفحامة والمجتهد وكفرسوسة..
المصدر: RT