كوشنر يطلع أعضاء مجلس الأمن الدولي على تفاصيل "صفقة القرن"

أطلع جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي، أعضاء مجلس الأمن الدولي على تفاصيل خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة بـ "صفقة القرن".

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، أن اللقاء كان "شيقا".

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وأضاف: "ليس بوسعي أن أقول لكم أي شيء عن الخطة، ونحن لا نزال ندرسها"، مشيرا إلى أنه "من أجل مناقشة الخطة بجدية يجب أن يوافق الفلسطينيون مبدئيا على مناقشتها".

من جهتها، وصفت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كروفت اللقاء بـ "البناء"، مضيفة أنها تعول على مواصلة الحوار.

أما جاريد كوشنر، فلم يدل بأي تصريحات للصحفيين في أعقاب الاجتماع، الذي استمر نحو ساعتين بمقر البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة.

المصدر: وكالات