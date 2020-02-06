السعودية.. عزل هنديتين احترازيا بعد زيارتهما للصين

أوضحت وزارة الصحة السعودية، أن الشقيقتين الهنديتين اللتين قدمتا إلى المملكة من الصين، موجودتان حاليا تحت الملاحظة والعزل احترازيا، وأن حالتهما لا تستدعي القلق.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، إن الشقيقتين غادرتا الصين في 12 يناير إلى الهند، ومكثتا هناك ما يقارب 21 يوما وهي أكثر من فترة حضانة الفيروس، ولا توجد عليهما أي علامات مرضية، ولم تكونا في مدينة ووهان أثناء وجودهما في الصين، مشيرة إلى أنه تم تسجيل دخولهما للمملكة بتاريخ 3 فبراير.

وأكدت أن دخولهما إلى المملكة بعد مكوثهما خارج الصين لأكثر من 15 يوما تم بصورة نظامية، إذ يمنع من كان في الصين خلال 15 يوما ماضية من دخول المملكة، مشيرة إلى أنه تم توجه فريق العزل الوبائي إلى منزل الأسرة فورا، وأخذ عينات للفحص المخبري، وجار العمل عليها.

وطمأنت الوزارة بأن حالة الهنديتين لا تستدعي القلق، إذ انتهت فترة حضانة الفيروس قبل دخولهما المملكة، وليست هناك أي علامات مرضية، ورغم ذلك فقد تم عمل الاحتياطات اللازمة.

المصدر: صحيفة "عكاظ"