السعودية.. القبض على سائق آسيوي هرب بعد قتله طفلة دهسا في الرياض

ألقت الأجهزة الأمنية في السعودية، اليوم الخميس، القبض على سائق آسيوي فر بعد حادث دهس في العاصمة الرياض، راحت ضحيته طالبة في المرحلة الابتدائية.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن مقيما آسيويا دهس طالبة في المرحلة الابتدائية أثناء نزولها من حافلتها المدرسية، وفر من موقع الحادث دون أن يتمكن أحد من الموجودين بالموقع من التقاط معلومات المركبة.

وبحسب الصحيفة، تمكن فريق أمني بعد عمليات التحري والتتبع من تحديد مكان اختباء السائق الآسيوي، وإلقاء القبض عليه في أحد الأحياء الشعبية.

وكشفت التحقيقات الأولية أن سبب وفاة الطالبة التي تبلغ من العمر 7 سنوات عبور الإطارات الأمامية والخلفية على جسدها.

وأشارت "عكاظ" إلى أن النظام الجديد للمرور في المملكة يشمل عقوبات لكل من يلوذ بالفرار من موقع حادث الدهس.

وينص النظام على أن "كل من ارتكب حادثا مروريا متعديا أو مفرطا ونتجت عنه وفاة، أو زوال عضو، أو تعطيل منفعته، تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على 4 سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص".

كما نص النظام على أن "كل سائق يكون طرفا في حادث مروري عليه أن يوقف المركبة في مكان الحـادث، ويبادر بإبلاغ الجهات المختصة، ويقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بهما معا".

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية