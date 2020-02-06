"الأونروا" تعلق على شطب كلمة "اللاجئين" من يافطات مدارس لها في غزة

علقت الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على شطب كلمة "اللاجئين" من يافطات نصبت على بعض المدارس المدارة من قبلها في قطاع غزة.

وأكد المستشار الإعلامي للوكالة الأممية في غزة، عدنان أبو حسنة، في مداخلة مع وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية اليوم الخميس، أن هذا ليس سوى "خطأ فني من طرف المقاول الذي يعمل على تشطيب المدارس"، مشيرا إلى أن هذا الخطأ غير مقصود.

وأوضح المسؤول أن المقاول المذكور عند انتهائه من العمل في بعض المدارس نصب يافطات بأسمائها وأسقط منها كلمة "اللاجئين"، لكن ذلك ليس بطلب من إدارة الوكالة.

وصرح المستشار بأن "الأونروا" قد شرعت في سحب تلك اليافطات لتعديلها في أسرع وقت ممكن، نافيا وقوع أي تغير يذكر في سياسة الوكالة.

المصدر: وفا