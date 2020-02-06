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فرنسا تحمل "حلفاء دمشق مسؤولية تصعيد الوضع" في إدلب وتدعو لوقف الأعمال العدائية

أخبار العالم العربي

فرنسا تحمل
Reuters
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دعت باريس، اليوم الخميس، إلى وقف الأعمال العدائية في محافظة إدلب السورية، على خلفية القصف المتبادل بين القوات السورية والتركية، متهمة "حلفاء دمشق بمسؤولية تصعيد الأوضاع".

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان: إن "فرنسا تعرب عن قلقها الشديد إزاء الوضع في إدلب والتصعيد بعد الضربات الجوية التي نفذها النظام على مواقع محددة ضمن اتفاق سوتشي"​​​.

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وتابع البيان، "فرنسا تدعو لوقف فوري للأعمال العدائية في محافظ إدلب، وتحمل حلفاء النظام السوري مسؤولية خاصة بسبب ما يحدث في المحافظة".

المصدر: وكالات 

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