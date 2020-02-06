واشنطن تدين "الاعتداء الوحشي" على المتظاهرين في النجف

دانت السفارة الأمريكية في العراق، أعمال العنف التي شهدتها محافظة النجف أمس الأربعاء، والتي سقط فيها أكثر من 100 محتج بين قتيل وجريح، حسبما أفاد مراسلنا في العراق.

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وذكرت السفارة في بيان صحفي "تدين سفارة الولايات المتحدة في بغداد بشدة الهجوم الوحشي الذي وقع في مدينة النجف الأشرف يوم أمس الأربعاء 5 فبراير والذي أدى إلى مقتل وجرح عدد من المتظاهرين السلميين".

وأضافت السفارة "من المؤسف أنه لا يزال يسمح للجماعات المسلحة بانتهاك سيادة القانون بالعراق مع الإفلات من العقاب ضد المواطنين السلميين الذي يمارسون حقهم الديمقراطي في حرية التعبير، بما في ذلك مطالبهم بالإصلاح السياسي والاقتصادي".

وتابعت "يقع على عاتق الحكومة العراقية وقواتها الأمنية وضع حد لهذه البلطجة التي تشمل خطف واغتيال الناشطين المدنيين والصحفيين، وكذلك الضرب واستخدام الذخيرة الحية وحرق الخيام في التظاهرات السلمية، وندعو الحكومة العراقية إلى وضع حد لهذه الممارسات الإجرامية وتقديم مرتكبيها إلى العدالة".

وحيت السفارة "المتظاهرين السلميين لالتزامهم بضبط النفس في مواجهة هذه التكتيكات القاتلة، ونحثهم على الحفاظ على سلمية تظاهراتهم، كما تؤيد الولايات المتحدة تماما حقهم الديمقراطي الأساسي في حرية التجمع السلمي والتعبير".

المصدر: RT