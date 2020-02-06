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الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تسلم 35 طفلا من "داعش" لوفد روسي

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الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تسلم 35 طفلا من
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سلمت "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا، 35 طفلا من أطفال "داعش" إلى وفد روسي ترأسه مفوضة حقوق الطفل في روسيا، آنا كوزنتسوفا.

وقالت كوزنتسوفا خلال مؤتمر صحفي عقد في دائرة العلاقات الخارجية في مدينة القامشلي بحضور عدد من الشخصيات من الإدارة الذاتية، "من الضروري إجلاء الأطفال من ذوي داعش من سوريا والعراق .. نتمنى عبر مواصلة العمل والجهود المشتركة أن نستطيع إعادة جميع الأطفال الروس إلى ديارهم وأن ننجح في إنجاز هذا العمل .. نظمنا الأوراق المطلوبة لإجلاء جميع الأطفال الآخرين"، وتقدمت كوزنتسوفا بالشكر لجميع الذين قدموا الدعم والمساعدة.

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الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تسلم 35 طفلا من

الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تسلم 35 طفلا من

المصدر: وكالات 

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