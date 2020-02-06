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الخارجية السورية تعلق على التحرك التركي والاستهداف الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

الخارجية السورية تعلق على التحرك التركي والاستهداف الإسرائيلي
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أكدت الخارجية السورية أن قيام قوات تركية باختراق الحدود السورية تحت غطاء العدوان الإسرائيلي يؤكد وحدة الأهداف بين تركيا وإسرائيل في "حماية الإرهابيين".

وقال مصدر مسؤول في الوزارة لوكالة "سانا" السورية: "في تناسق مكشوف وتزامن مفضوح وتحت غطاء العدوان الإسرائيلي قامت فجر اليوم قوات تركية باختراق الحدود السورية وانتشرت بين بلدات بنش معرة مصرين تفتناز، في خطوة تؤكد وحدة الأهداف بين النظام التركي والكيان الإسرائيلي في حماية الإرهابيين، وخاصة جبهة النصرة، ومنع تقدم الجيش العربي السوري في كل من إدلب وحلب، وتحقيق الهزيمة الكاملة لوكلائهم في سوريا".

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وأضاف المصدر أن "ما قامت به تركيا بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي فجر اليوم هو انتهاك سافر للسيادة السورية وخرق فاضح للقانون الدولي، ويوضح للعالم أجمع من هي الجماعات الداعمة والراعية والحامية للإرهاب في سوريا. وما تزامن العدوان الإسرائيلي مع الدخول التركي إلى الأراضي السورية إلا إسقاط للقناع عن الوجه القبيح والحقيقي لرأس النظام التركي الذي كان يدعي عداءه سابقا لإسرائيل".

وأكد المصدر أن "هذه الاعتداءات سواء من النظام التركي أو الكيان الإسرائيلي، أو كليهما معا، لن تثني الجيش عن مواصلة معركته ضد الإرهاب حتى تحرير كل التراب السوري وإنهاء وجود الإرهابيين بالكامل في سوريا".

يذكر أن طائرات إسرائيلية استهدفت فجر اليوم الخميس مواقع في محيط العاصمة السورية دمشق وفي المنطقة الجنوبية، وتزامن ذلك مع دخول رتل عسكري تركي إلى داخل الأراضي السورية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية سورية.

المصدر: سانا 

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