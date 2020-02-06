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الاتحاد الأوروبي: أحداث النجف أمس تعيق تحقيق أي تقدم سياسي

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الاتحاد الأوروبي: أحداث النجف أمس تعيق تحقيق أي تقدم سياسي
@EUAmbIraq
سفير الاتحاد الأوروبي في العراق، مارتن هوث
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دان سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوث، أحداث العنف التي شهدتها محافظة النجف أمس الأربعاء، والتي سقط على إثرها أكثر من 100 محتج بين قتيل وجريح، حسبما أفاد مراسلنا في العراق.

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وكتب مارتن هوث في تغريدة له على موقع "تويتر" أن الترهيب والعنف ضد المتظاهرين على يد عناصر مسلحة، والذي تسبب بوفيات ليلة أمس في النجف أمر غير مقبول".

وأضاف "لا بد من تحديد الجناة ومحاسبتهم، هذه الأفعال الشنيعة تعرقل تحقيق أي تقدم سياسي".

ويوم أمس أفاد مصدر أمني عراقي لـ RT بأن صدامات بين جماعات مسلحة ومتظاهرين في محافظة النجف جنوبي العراق، أسفرت عن سقوط 7 قتلى على الأقل وإصابة أكثر من 80 شخصا بجروح.

المصدر:  RT

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