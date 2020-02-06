الاتحاد الأوروبي: أحداث النجف أمس تعيق تحقيق أي تقدم سياسي

دان سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوث، أحداث العنف التي شهدتها محافظة النجف أمس الأربعاء، والتي سقط على إثرها أكثر من 100 محتج بين قتيل وجريح، حسبما أفاد مراسلنا في العراق.

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وكتب مارتن هوث في تغريدة له على موقع "تويتر" أن الترهيب والعنف ضد المتظاهرين على يد عناصر مسلحة، والذي تسبب بوفيات ليلة أمس في النجف أمر غير مقبول".

ان الترهيب والعنف ضد المتظاهرين على يد عناصر مسلحة، والذي تسبب بوفيات ليلة امس في النجف، امرٌ غير مقبول. لا بد من تحديد الجُناة ومحاسبتهم. هذه الافعال الشنيعة تخرب تحقيق اي تقدم سياسي — Martin Huth 🇪🇺 🇮🇶 (@EUAmbIraq) February 6, 2020

Intimidation and violence against demonstrators by armed elements, resulting in last night's deaths in Najaf, are inacceptable! Perpetrators must be identified and held accountable. These vicious acts sabotage any political progress. — Martin Huth 🇪🇺 🇮🇶 (@EUAmbIraq) February 6, 2020

وأضاف "لا بد من تحديد الجناة ومحاسبتهم، هذه الأفعال الشنيعة تعرقل تحقيق أي تقدم سياسي".

ويوم أمس أفاد مصدر أمني عراقي لـ RT بأن صدامات بين جماعات مسلحة ومتظاهرين في محافظة النجف جنوبي العراق، أسفرت عن سقوط 7 قتلى على الأقل وإصابة أكثر من 80 شخصا بجروح.

المصدر: RT