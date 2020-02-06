 
مباشر

الرئيس الجزائري يصدر عفوا رئاسيا ثانيا عن 6294 سجينا

أخبار العالم العربي

الرئيس الجزائري يصدر عفوا رئاسيا ثانيا عن 6294 سجينا
Reuters Ramzi Boudina
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n7y5

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، عفوا رئاسيا ثانيا، لفائدة 6294 شخصا من المحكوم عليهم بصفة نهائية، وتبقى من عقوبتهم 18 شهرا أو يقل عنها.

وبهذا يكون مجموع السجناء الذين استفادوا من إجراءات العفو بمقتضى المرسومين الرئاسيين، الحالي، والسابق الصادر في أول فبرايرالجاري 9765 شخصا.

ويستثني المرسومان الرئاسيان، الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا ارتكاب جرائم الإرهاب، والخيانة، والتجسس، والقتل والمتاجرة بالمخدرات، وجنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر، والاغتصاب، وجرائم التبديد العمدي واختلاس الأموال العامة، بالإضافة إلى التهريب والمخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد.. جورجينا تفاجئ رونالدو بهدية ثمينة