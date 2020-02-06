قرقاش: التهرب من تطبيق "اتفاق الرياض" ينعكس ضعفا بمواجهة الحوثيين

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن التهرب من تطبيق "اتفاق الرياض" ينعكس ضعفا بالمواجهة مع الحوثيين، معتبرا أن محاولات زج الإمارات بالأمر لا تنطلي على أحد.

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وكتب قرقاش في تغريدة عبر "تويتر" إن "اتفاق الرياض جاء بجهد سعودي استثنائي لتوحيد الصف اليمني ضد الانقلاب الحوثي، والتهرب من تطبيقه ينعكس ضعفا وتفكيكا في خضم المواجهة مع الحوثي، وباتت محاولات البعض الزج باسم الإمارات كشماعة مكشوفة وواهية لا تنطلي على أحد".

جاء اتفاق الرياض وبجهد سعودي استثنائي لتوحيد الصف اليمني ضد الانقلاب الحوثي، والتهرب من تطبيقه ينعكس ضعفاً وتفكيكاً في خضم المواجهة مع الحوثي.

وباتت محاولاتُ البعض الزج باسم الإمارات كشمّاعة مكشوفةً وواهية لا تنطلي على أحد. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 6, 2020

ومطلع شهر نوفمبر الماضي، شهدت العاصمة السعودية توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وحدد هذا الاتفاق الترتيبات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية اللازمة لحل النزاع المسلح بين الطرفين الذي عم عددا من محافظات جنوب اليمن، وفي مقدمتها عدن وأبين وشبوة.

المصدر: RT