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الكنيسة المارونية ترفض توطين الفلسطينيين والسوريين في لبنان

أخبار العالم العربي

الكنيسة المارونية ترفض توطين الفلسطينيين والسوريين في لبنان
Reuters Faisal Nasser
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي
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أعلن البطريرك الماروني الكاردينال، مار بشارة بطرس الراعي، موقف الكنيسة المارونية في لبنان من التوطين، مشددا على أن الكنيسة لا تريد توطين الفلسطينيين ولا السوريين في البلاد.

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وقال الراعي قبيل سفره إلى روما، اليوم الخميس، إنه سيتطرق خلال لقائه مع البابا فرنسيس في الفاتيكان إلى موضوع التوطين، معتبرا أن "هذه نقطة أساسية وموجودة في الدستور اللبناني، ونحن لا نريد توطين الفلسطينيين ولا السوريين، لأنهم شعوب لها تاريخها وثقافتها، ولا بد من عودتهم إلى بلدانهم".

كلام الراعي يأتي بعد إعلان الرئيس الأمريكي المقترحات السياسية في خطته للسلام في الشرق الأوسط (صفقة القرن)، والتي كانت واشنطن كشفت عن مضمونها الاقتصادي قبل فترة وجيزة في مؤتمر عقد في البحرين، الذي تحدث عن استثمار في المنطقة بقيمة نحو 50 مليار دولار، سيخصص منها 6.3 مليار دولار للبنان، حيث يدور الحديث عن توطين الفلسطينيين في دول الشتات لإنهاء قضية اللاجئين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

 

 

 

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