الجيش الإسرائيلي يقصف غزة مجددا ردا على إطلاق قذائف وبالونات متفجرة

شنت إسرائيل الليلة الماضية غارات جوية جديدة على قطاع غزة قالت إنها استهدفت مواقع لحركة "حماس".

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وأكد الجيش الإسرائيلي على حسابه الرسمي في "تويتر" أن هذه الغارات جاءت ردا على إطلاق قذائف هاون وبالونات متفجرة من غزة أمس الأربعاء، مشددا على أنه يحمل "حماس" المسؤولية عن أي اعتداء عابر لحدود القطاع.

In response to mortars and explosive balloons launched from #Gaza into #Israel over the last day, our Air Force just struck a number of Hamas terror targets in Gaza.



We hold Hamas responsible. — Israel Defense Forces (@IDF) February 6, 2020

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، على حسابه في "تويتر" إلى أن الغارات التي شنتها مقاتلات إسرائيلية استهدفت على وجه الخصوص منشآت تحت أرضية تستخدمها "كتائب القسام"، الذراع العسكري لـ"حماس".

ردًا على إطلاق قذائف الهاون والبالونات المتفجرة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل- أغارت مقاتلات حربية على عدد من الأهداف الإرهابية التابعة لمنظمة #حماس في أنحاء قطاع #غزة ومن بينها منشات تحت أرضية التي تستخدمها الذراع العسكرية لحماس — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 6, 2020

من جانبها، أفادت وكالة "معا" الفلسطينية بأن القصف الإسرائيلي طال عبارة صرف صحي قرب مخيم الشاطئ في شمال القطاع ومحيط معبر رفح المدمر في جنوبه.

وبعد جولة جديدة من الغارات الليلية، دوت اليوم الخميس عن طريق الخطأ صفارات الإنذار في مستوطنة ياتد التابعة للمجلس الإقليمي إشكول في غلاف غزة، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في سبب تفعيل منظومة الإنذار هذه.

الإنذار التي تم تفعيله قبل قليل في #غلاف_غزة كان كاذبًا — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 6, 2020

المصدر: RT + وكالات