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الجيش الإسرائيلي يقصف غزة مجددا ردا على إطلاق قذائف وبالونات متفجرة

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يقصف غزة مجددا ردا على إطلاق قذائف وبالونات متفجرة
Reuters
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شنت إسرائيل الليلة الماضية غارات جوية جديدة على قطاع غزة قالت إنها استهدفت مواقع لحركة "حماس".

 

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وأكد الجيش الإسرائيلي على حسابه الرسمي في "تويتر" أن هذه الغارات جاءت ردا على إطلاق قذائف هاون وبالونات متفجرة من غزة أمس الأربعاء، مشددا على أنه يحمل "حماس" المسؤولية عن أي اعتداء عابر لحدود القطاع.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، على حسابه في "تويتر" إلى أن الغارات التي شنتها مقاتلات إسرائيلية استهدفت على وجه الخصوص منشآت تحت أرضية تستخدمها "كتائب القسام"، الذراع العسكري لـ"حماس".

من جانبها، أفادت وكالة "معا" الفلسطينية بأن القصف الإسرائيلي طال عبارة صرف صحي قرب مخيم الشاطئ في شمال القطاع ومحيط معبر رفح المدمر في جنوبه.

وبعد جولة جديدة من الغارات الليلية، دوت اليوم الخميس عن طريق الخطأ صفارات الإنذار في مستوطنة ياتد التابعة للمجلس الإقليمي إشكول في غلاف غزة، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في سبب تفعيل منظومة الإنذار هذه.

المصدر: RT + وكالات

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