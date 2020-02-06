المرصد: الغارات الإسرائيلية على سوريا شملت الكسوة والمقيلبية ودرعا

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأن الغارات الإسرائيلية على محيط شملت مناطق في العاصمة دمشق والمنطقة الجنوبية بسوريا.

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وأشار "المرصد" المعارض الذي مقره بلندن أن الغارات شملت مواقع إيرانية وانها أوقعت 12 قتيلا، لكن دون التأكد من مصادر إيرانية أو سورية.

ونقل "المرصد" عن مصادر لم يذكرها الجيش الإسرائيلي شن غارات على مواقع في اللواء 91 التابع للفرقة الأولى في محيط الكسوة، واللواء 75 في محيط المقيلبية جنوب غرب دمشق، والمطار الزراعي جنوب إزرع في محافظة درعا.

وقال الجيش السوري أن الدفاعات الجوية تصدت، فجر اليوم الخميس، لصواريخ معادية من طائرات إسرائيلية استهدفت محيط العاصمة دمشق والمنطقة الجنوبية في سوريا، وتم إسقاط عدد من الصواريخ.

المصدر: "المرصد السوري"