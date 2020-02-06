"تجمع المهنيين السودانيين" يرفض تجاوز الجيش لمهامه وتدخله بالسياسة

طالب "تجمع المهنيين السودانيين" بـ"إعادة هيكلة القوات المسلحة بما يزيل تمكين عناصر النظام البائد داخلها وتفكيك كافة المليشيات المسلحة وتوفيق أوضاعها".

وقال "تجمع المهنيين"، الذي قاد الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، في بيان اليوم الخميس: "تابعنا المؤتمر الصحفي للقيادة العامة للقوات المسلحة صباح 5 فبراير 2020، والذي أتى دفاعا عن لقاء الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الرئيس الحالي لمجلس السيادة، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا، وأكد على تبنى القوات المسلحة لمخرجات اللقاء".

واعتبر أن "ما صدر عن المؤتمر الصحفي من تصريحات وإشارات يعد تجاوزاً آخر أكثر خطورة، وانحرافا مريعا عن مجرى الثورة السودانية وأهدافها، كما أنه يخل بقومية القوات المسلحة وحيادها ويخرج بها عن مهامها للتدخل السافر وغير المقبول في الحياة السياسية وأمور السلطات المدنية".

ودعا "تجمع المهنيين" القوات المسلحة إلى "الابتعاد عن كل تدخل مخل في شؤون العمل السياسي وتوازن هياكل ومستويات السلطة في البلاد، وذلك لما يشكله أي تدخل من جانبها من تهديد لتماسك الفترة الانتقالية وإعادة لسيناريوهات الحكم العسكري التي أضرت بالبلاد وأودت بوحدة أراضيها وأهدرت مواردها وأقعدت فرص تنميتها".

المصدر: RT