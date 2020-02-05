الجيش الإسرائيلي: إطلاق قذيفتي هاون من غزة باتجاه اسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق قذيفتي هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه "تم رصد إطلاق قذيفتني هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل"، مشيرا إلى أنه تم "تفعيل الإنذارات في تطبيق /هاتفي/ للجبهة الداخلية والمناطق المفتوحة فقط".

#عاجل قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفنيْ هاون من قطاع #غزة باتجاه #إسرائيل حيث تم تفعيل الإنذارات في تطبيق الجبهة الداخلية والمناطق المفتوحة فقط — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 5, 2020

ومن جانب آخر، قال مراسلنا في قطاع غزة إن أنباء تحدثت عن إطلاق صواريخ من القطاع.

المصدر: RT