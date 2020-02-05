مصدر أمني لـ RT: قتيلان على الأقل وعشرات الجرحى في صدامات بالنجف

أفاد مصدر أمني عراقي لـ RT بأن صدامات بين "القبعات الزرق" التابعة للتيار الصدري والمتظاهرين في النجف جنوبي العراق أسفرت عن سقوط قتيلين على الأقل وإصابة عشرات الأشخاص بجروح.

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وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكدت قيادة شرطة محافظة النجف أن القوات الأمنية سيطرت على الأوضاع في ساحة الصدرين وسط المدينة، بعد صدامات أسفرت عن سقوط مصابين وحرق خيام المعتصمين.

وذكر بيان للقيادة، أن "القوات الأمنية نشرت عناصرها وسط المحافظة وفرضت طوقا على ساحة التظاهرات"، داعية الجميع إلى ضبط النفس والتهدئة.

وبث ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، ذكروا أنها لصدامات وقعت في ساحة الاعتصام في مدينة النجف، بعدما هاجم أصحاب "القبعات الزرق" التابعين للتيار الصدري المحتجين، ما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين بجروح وحرق خيام الاعتصام.

المصدر: RT