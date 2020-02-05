بوقادوم يقدم في بنغازي مبادرة الجزائر للوساطة بين الأطراف الليبية

أفصح وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، عن مبادرة وساطة سياسية أطلقها رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، لإنهاء الأزمة الليبية.

وذكر بيان صدر عن الحكومة الليبية المؤقتة في طبرق، أن وزير الخارجية الجزائري ونظيره في الحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي الحويج، شاركا في جلسة حوارية في بنغازي جمعتهما مع عدد من أعيان وحكماء ومشايخ القبائل الليبية، لبحث تطورات المشهد في البلاد.

وأضاف البيان أن بوقادوم أفصح خلال الجلسة عن "مبادرة رئيس الجزائر السيد عبد المجيد تبون، الساعية لإنهاء الأزمة الليبية من خلال الحوار".

وأكد بوقادوم للحضور موقف الجزائر القائم على "اعتبار ليبيا واحدة موحدة".

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واستمع الوزير الجزائري إلى آراء الأعيان حول الوضع الراهن في ليبيا، وأكد لهم أنه سينقل ما قالوه لرئيس الجزائر "لتضمينه في بنود الحوار خلال المبادرة الجزائرية".

ووصل بوقادوم إلى بنغازي صباح اليوم الأربعاء، في زيارة التقى خلالها قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، ورئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني.

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وكان الرئيس الجزائري ونظيره التونسي قيس سعيد قد أعلنا خلال مؤتمر صحفي في الثاني من فبراير الجاري، استعداد البلدين لاستضافة جلسات حوار الأطراف الليبية.

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المصدر: RT + وكالات