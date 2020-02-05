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بوغدانوف يبحث مع سلامة التسوية في ليبيا

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بوغدانوف يبحث مع سلامة التسوية في ليبيا
Sputnik
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بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، سبل التسوية في ليبيا، ومخرجات لجنة "5+5" العسكرية.

وجاء في بيان عن الخارجية الروسية، أن سلامة أبلغ بوغدانوف، بمخرجات اللقاء الأول للجنة العسكرية المشتركة "5+5" في جنيف، بين ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني الليبية، والجيش الوطني الليبي لوقف القتال في طرابلس.

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وقالت الخارجية الروسية: "كما بحث الجانبان الجهود الدولية الرامية إلى تسوية عاجلة للأزمة الليبية، مع الأخذ في الاعتبار نتائج المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين في 19 يناير، والمناقشات الجارية ذات الصلة في مجلس الأمن الدولي".

المصدر: نوفوستي

 

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