خليفة حفتر يستقبل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بنغازي
twitter.com/AlamAlGhaid
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أعلنت القيادة العامة "للجيش الوطني اللبيي" أن قائد الجيش المشير خليفة حفتر استقبل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة في بنغازي.
#القيادة_العامة— عمليات الكرامة للتحرير العاصمة (@tIGbVf5yvWIhBZi) February 5, 2020
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القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب / خليفة أبوالقاسم حفتر يستقبِل وزير الخارجية الألماني السيد / هايكو ماس بمقرّ القيادة العامة - الرجمة .
..#مكتب_اعلام_القيادة_العامةpic.twitter.com/Dvzm5RZoV4
وقبل لقائه ماس، أجرى حفتر مباحثات مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم بالرجمة أيضا.
المصدر: RT