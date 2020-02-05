خليفة حفتر يستقبل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بنغازي

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أعلنت القيادة العامة "للجيش الوطني اللبيي" أن قائد الجيش المشير خليفة حفتر استقبل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة في بنغازي.

#القيادة_العامة

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القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب / خليفة أبوالقاسم حفتر يستقبِل وزير الخارجية الألماني السيد / هايكو ماس بمقرّ القيادة العامة - الرجمة .

..#مكتب_اعلام_القيادة_العامةpic.twitter.com/Dvzm5RZoV4 — عمليات الكرامة للتحرير العاصمة (@tIGbVf5yvWIhBZi) February 5, 2020

وقبل لقائه ماس، أجرى حفتر مباحثات مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم بالرجمة أيضا.

المصدر: RT