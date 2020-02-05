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خليفة حفتر يستقبل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بنغازي

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خليفة حفتر يستقبل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بنغازي
twitter.com/AlamAlGhaid
قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر يستقبل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بنغازي
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أعلنت القيادة العامة "للجيش الوطني اللبيي" أن قائد الجيش المشير خليفة حفتر استقبل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة في بنغازي.

وقبل لقائه ماس، أجرى حفتر مباحثات مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم بالرجمة أيضا.

المصدر: RT

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