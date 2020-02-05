 
مباشر

سفيرا تونس والمغرب يسلّمان أوراق اعتمادهما لبوتين بزيهما التراثي (فيديو)

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n7qu

فضّل سفيرا المغرب وتونس ارتداء الزي التقليدي لبلديهما، أثناء تسليمهما أوراق اعتمادهما للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين اليوم الأربعاء.

وظهر السفير المغربي بزي الجلابة التقليدية البيضاء، في حين اختار السفير التونسي برنوسا بني اللون.

وتسلم الرئيس الروسي اليوم أوراق اعتماد سفراء أستراليا، والمغرب، والصين، والسويد، وألمانيا، وإيرلندا، وصربيا، وسنغافورة، وكمبوديا، واليونان، والعراق، والجزائر، ومنغوليا، وتونس، وإيران، وبنغلاديش، ونيوزيلندا، وكندا، وفرنسا، وبنما، وكازاخستان.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

42 عسكريا كويتيا مصابون بالإيدز