سفيرا تونس والمغرب يسلّمان أوراق اعتمادهما لبوتين بزيهما التراثي (فيديو)

فضّل سفيرا المغرب وتونس ارتداء الزي التقليدي لبلديهما، أثناء تسليمهما أوراق اعتمادهما للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين اليوم الأربعاء.

وظهر السفير المغربي بزي الجلابة التقليدية البيضاء، في حين اختار السفير التونسي برنوسا بني اللون.

وتسلم الرئيس الروسي اليوم أوراق اعتماد سفراء أستراليا، والمغرب، والصين، والسويد، وألمانيا، وإيرلندا، وصربيا، وسنغافورة، وكمبوديا، واليونان، والعراق، والجزائر، ومنغوليا، وتونس، وإيران، وبنغلاديش، ونيوزيلندا، وكندا، وفرنسا، وبنما، وكازاخستان.

المصدر: RT