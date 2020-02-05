دمشق: تصريحات أردوغان بشأن اتفاق أضنة "كذب ومراوغة"

وصفت دمشق تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص اتفاقية أضنة بالكذب والتضليل.

وأعربت الخارجية السورية عن استهجان سوريا إزاء "إصرار رئيس النظام التركي أردوغان على الاستمرار بالكذب والتضليل إزاء سلوكياته في سوريا، وخصوصاً ادعائه بدخول قواته إلى شمال حلب بموجب اتفاقية أضنة لمكافحة الإرهاب".

وأوضح مصدر في الخارجية السورية أن اتفاق أضنة "يفرض التنسيق مع الحكومة السورية باعتباره اتفاقا بين دولتين وبالتالي لايستطيع أردوغان وفق موجبات الاتفاق التصرف بشكل منفرد".

وقال المصدر "إن ما يقوم به أردوغان هو حماية أدواته من المجموعات الإرهابية التي قدم لها وما يزال مختلف أشكال الدعم".

وختم المصدر بأن تصريحات أردوغان "تؤكد مجددا نهج الكذب والتضليل والمراوغة الذي يحكم سياساته وعدم احترامه لأي التزام أو اتفاق سواء في إطار أستانا أو تفاهمات سوتشي أو موجبات اتفاق أضنة".

المصدر: وكالة سانا