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مقتدى الصدر يدعو "القبعات الزرق" لتمهيد الطريق الأمام القوات الأمنية لـ"كشف المخربين"

أخبار العالم العربي

مقتدى الصدر يدعو
Reuters ALAA AL-MARJANI
الاحتجاجات في العراق
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دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، أصحاب "القبعات الزرق" الذين يتبعونه، إلى تمهيد الطريق أمام القوات الأمنية العراقية لـ"كشف المخربين".

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وكتب في تغريدة له على "تويتر": "لا نفرق بين طوائف العراق ومكوناته، إسلامي.. علماني.. شيوعي.. مسلم.. مسيحي.. صابئي.. شبكي.. إيزيدي.. عربي.. كردي.. فيلي.. تركماني. #كلنا_للعراق، ولا تفرقوا بين أحد منهم، لا بفعل ولا بكلمة على الإطلاق، فكلنا من العراق وإلى العراق، فسلام على طوائف العراق، وسلام على ثوار العراق".

وأضاف: "لا تمييز بين ثوار تشرين (السلميين)، وبين ثوار الإصلاح، إلا من له أجندات خارجية أو من يريد الفتنة، أو يحمل السلاح ضد العراقيين، أو من يريد تعطيل التقدم العلمي، من خلال غلق الصروح الدراسية، أو من يريد تعطيل الحياة اليومية، فكل هؤلاء ليس منا نحن العراقيين الوطنيين".

وتابع: "هلموا معا، لنكشف المخربين وأدعياء الوطنية، وذلك من خلال مساعدة ومعونة قواتنا الأمنية البطلة، وما على الأعزة الغيورين، من أصحاب (القبعات الزرق)، إلا تمهيد الطريق لذلك، بكل ود وسلام ومحبة، فقلوبهم مفتوحة للجميع، كما عهدتهم وخبرتهم من ذي قبل".

المصدر: RT

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