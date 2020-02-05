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مصر.. القبض على مواطن بحوزته عشرات التماثيل

أخبار العالم العربي

مصر.. القبض على مواطن بحوزته عشرات التماثيل
RT
التماثيل التي تم العثور عليها
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ضبطت مباحث شرطة السياحة والآثار بمحافظة المنيا بصعيد مصر، 266 قطعة أثرية عبارة عن 21 تمثال جعران، وتماثيل بازلت وجرانيت، وعملات أثرية متنوعة.

مصر.. القبض على مواطن بحوزته عشرات التماثيل
RT
المقبوض عليه والمضبوطات
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وعثرت على التماثيل الأثرية بحوزة عاطل مقيم بإحدى قرى مركز مطاي شمال المحافظة، وقد تم التحفظ على المتهم والمضبوطات لحين عرضها على لجنة مختصة من الآثار لفحصها ومعرفة مدى أثريتها من عدمه.

ويقوم العديد من المواطنين في مصر خاصة في الصعيد بالحفر خلسة للبحث والتنقيب عن الآثار للتربح وبيعها، خاصة وأن محافظة المنيا تخفي العديد من الأسرار في باطن الأرض.

المصدر: RT

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