مجلس الأمة الكويتي يندد بـ"صفقة القرن" (فيديو)

دان رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، الخطة الأمريكية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا الحكومة إلى رفض الصفقة "التي تتضمن تنازلا عن الحقوق العربية والإسلامية" في فلسطين.

ودعا الغانم في بيان تلاه أثناء جلسة المجلس، اليوم الأربعاء، إلى موقف رسمي عربي وإسلامي ودولي رافض لهذه "الصفقة الخاسرة".

وأكد الغانم على أھمیة تكاتف الجھود العربیة والإسلامیة في نصرة الشعب الفلسطیني، وتعریف شعوب العالم بالجرائم والانتھاكات المستمرة لإسرائيل.

وشدد على أن موقف أعضاء المجلس من ھذه القضیة سیترجم في اجتماع طارئ لاتحاد البرلمانات العربیة، سیعقد في العاصمة الأردنیة عمان یوم السبت المقبل.

المصدر: "كونا"