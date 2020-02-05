رئيس جامعة القاهرة يلتقي وفد أكاديمية بلغار الإسلامية بجمهورية تتارستان الروسية

التقى رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، وفدا من أكاديمية بلغار الإسلامية بجمهورية تتارستان الروسية برئاسة رئيس الأكاديمية، دانيار عبد الرحمانوف.

وقد طرحت في اللقاء قضايا التعاون الثنائي بين جامعة القاهرة وأكاديمية بلغار، فيما يخص سبل التعاون والتنمية وتبادل الطلاب بين المؤسستين الأكاديميتين في إطار العلاقات المصرية الروسية المتنامية في كافة المجالات.

وناقش الجانبان أهمية التعاون الأكاديمي، وتبادل الطلاب والزيارات العلمية، حيث أكد الخشت على سعي الجامعة المصرية إلى توطيد قوى مصر الناعمة، وتوسيع تأثيرها العلمي والثقافي في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تعزيز الدور التعليمي والبحثي للمؤسسات العلمية المصرية، من خلال التعاون الأكاديمي مع الجامعات البارزة والمصنفة دوليا.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت قد تصدر عناوين الأنباء مؤخرا أثناء مؤتمر "التجديد في الفكر الإسلامي" الذي عقد بالأزهر الشريف، حيث انتقد شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، في ختام المؤتمر مفهوم "التجديد" الذي طرحه الخشت، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من مقاطع الفيديو المجتزئة لكلامه والتي لم توضح رد رئيس الجامعة على النقد.

من جانبه نشر الخشت في صفحته على "فيسبوك"، بالنص والفيديو، الرد الكامل على الدكتور أحمد الطيب، مؤكدا أنه ما من أحد "يستطيع الزعم بامتلاك الحقيقة المطلقة"، وأن تجاوز التراث لا يعني نفيه، وإنما يحمل معنى النسخ، ويحمل معنى التقدم إلى الأمام. كما يحمل كذلك معنى التضمّن، وصولا إلى مركّب جديد، لا يمثل نفيا للتراث بشكل مطلق.

المصدر: RT