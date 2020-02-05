 
مباشر

مصر تعزل 20 راكبا في مطار القاهرة بسبب عدوى فيروسية

أخبار العالم العربي

مصر تعزل 20 راكبا في مطار القاهرة بسبب عدوى فيروسية
Reuters
مطار القاهرة الدولي مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n7p2

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي في مصر، اليوم الأربعاء، 20 راكبا من جنسيات مختلفة، وذلك فور وصولهم من دول السودان وإثيوبيا وغانا بسبب عدوى الحمى الصفراء الفيروسية.

إقرأ المزيد
عزل 17 راكبا في مطار القاهرة قادمين من السودان وإثيوبيا بسبب عدوى فيروسية
عزل 17 راكبا في مطار القاهرة قادمين من السودان وإثيوبيا بسبب عدوى فيروسية

وحجزت سلطات المطار الركاب أثناء إنهاء إجراءات وصولهم على متن طائرات قادمة من أديس أبابا، حيث فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 7 ركاب من جنسيات وأعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوى.

كما عثر أطباء الحجر الصحي على 12 راكبا لا يحملون نفس الشهادات الطبية فور وصولهم من السودان، وكذلك على راكب كان قادما من غانا على متن طائرة مصرية.

وأمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، "بعزل الركاب في مستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوي، كما تم نقل الركاب المعزولين تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار إلى مستشفى الحميات بعدة سيارات إسعاف من المطار".

وتعد الحمى الصفراء مرضا نزفيا فيروسيا حادا ينتقل عن طريق البعوض المصاب بالعدوى، وتشير كلمة "الصفراء" إلى اليرقان الذي يصيب بعض المرضى.

المصدر: الوطن

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"ليست كورونا".. موقف طريف للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية