 
مباشر
عاجل
أردوغان: نطالب السوريين بالانسحاب إلى ما وراء نقاط المراقبة التركية قبل نهاية فبراير وإلا سنتصرف

تقرير أمريكي يكشف عدد المرتزقة السوريين الواصلين من تركيا إلى ليبيا

أخبار العالم العربي

تقرير أمريكي يكشف عدد المرتزقة السوريين الواصلين من تركيا إلى ليبيا
Reuters GOT
ذخيرة مسلحين في ليبيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n7mu

أفاد قائدان في "ميليشيات ليبية" لوكالة "أسوشيتد برس" بأن تركيا ترسل حاليا مقاتلين سوريين تابعين لجماعات مسلحة مثل تنظيمي "القاعدة" و"داعش" للقتال نيابة عن حكومة الوفاق الليبية.

إقرأ المزيد
المسماري يكشف أسماء قادة المرتزقة السوريين في ليبيا
المسماري يكشف أسماء قادة المرتزقة السوريين في ليبيا

ونقلت الوكالة عن القائدين اللذين رفضا الكشف عن هويتهما تأكيدهما، أن تركيا أرسلت أكثر من 4 آلاف مقاتل أجنبي إلى طرابلس، وأن العشرات منهم "يتبنون أفكارا متطرفة".

وأضافا أن انقساما حصل داخل "الميليشيات الليبية" حول قبول المتطرفين في صفوفها من عدمه، حيث يرى البعض أن خلفية المقاتلين ليست مهمة "بما أنهم جاؤوا للمساعدة في الدفاع عن العاصمة"، فيما يرى آخرون أن المقاتلين القادمين سيشوهون صورة حكومة الوفاق.

ودانت الأمم المتحدة في وقت سابق تدفق السلاح والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا، غير أنها لم تعلق بشكل مباشر على تقارير واتهامات تفيد بأن تركيا ترسل مقاتلين مرتبطين بـ"داعش" و"القاعدة" للعمل كمرتزقة في ليبيا.

المصدر: "أسوشيتد برس"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"ليست كورونا".. موقف طريف للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية