تقرير أمريكي يكشف عدد المرتزقة السوريين الواصلين من تركيا إلى ليبيا

أفاد قائدان في "ميليشيات ليبية" لوكالة "أسوشيتد برس" بأن تركيا ترسل حاليا مقاتلين سوريين تابعين لجماعات مسلحة مثل تنظيمي "القاعدة" و"داعش" للقتال نيابة عن حكومة الوفاق الليبية.

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ونقلت الوكالة عن القائدين اللذين رفضا الكشف عن هويتهما تأكيدهما، أن تركيا أرسلت أكثر من 4 آلاف مقاتل أجنبي إلى طرابلس، وأن العشرات منهم "يتبنون أفكارا متطرفة".

وأضافا أن انقساما حصل داخل "الميليشيات الليبية" حول قبول المتطرفين في صفوفها من عدمه، حيث يرى البعض أن خلفية المقاتلين ليست مهمة "بما أنهم جاؤوا للمساعدة في الدفاع عن العاصمة"، فيما يرى آخرون أن المقاتلين القادمين سيشوهون صورة حكومة الوفاق.

ودانت الأمم المتحدة في وقت سابق تدفق السلاح والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا، غير أنها لم تعلق بشكل مباشر على تقارير واتهامات تفيد بأن تركيا ترسل مقاتلين مرتبطين بـ"داعش" و"القاعدة" للعمل كمرتزقة في ليبيا.

المصدر: "أسوشيتد برس"