صحيفة سورية: الجيش التركي يوطن المئات من أسر الإرهابيين في عفرين

أفادت صحيفة "الوطن" السورية بأن الجيش التركي كثف من ممارساته الرامية إلى إحداث تغيير ديمغرافي في المناطق التي يسيطر عليها شمال سوريا.

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وقالت إن "الاحتلال التركي عمد إلى توطين المئات من عائلات الإرهابيين القادمة من إدلب، في منطقة عفرين التي تسيطر عليها القوات التركية، بعد إجبار سكان المنطقة الأصليين على التهجير".

وأكد مصدر من ناحية بلبلة التابعة لمنطقة عفرين، أن "أكثر من 800 عائلة قادمة من إدلب تم توطينها في الناحية، وقال إن "مرتزقة الحكومة التركية هم من أشرف على عملية التوطين" وذلك وفق ما ذكرت وكالة "هاوار" الكردية.

وفي السياق نفسه، أفاد مصدر آخر بأن "مرتزقة الاحتلال التركي وطنوا عائلات جديدة للإرهابيين القادمين من إدلب، إذ وطنوا 55 عائلة في قرية ترنده، و24 في قرية جوقة، و62 في قرية بابليت، و45 في قرية تل طويل، وعائلتين في قرية استير، و85 في قرية كفيرة"، مشيرا إلى أن هذه القرى تتبع لمركز عفرين.

وأوضح المصدر أن "مرتزقة الاحتلال التركي وطنوا أيضا 68 عائلة في قرية برج حيدر و240 عائلة في قرية عندارة، و66 عائلة في قرية إسكان و38 عائلة في قرية باسوطة التابعة لناحية شيرا، إضافة إلى 57 عائلة في قرية كفر زيت التابعة لناحية جندريس".

المصدر: الوطن