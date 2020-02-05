في تصنيف لأقوى الجيوش.. الجيش التركي يتراجع عالميا وإقليميا أمام الجيش المصري

لم يقفز الجيش المصري في تصنيف موقع "غلوبال فاير باور" إلى المرتبة التاسعة فحسب، بل وتصادف أن احتل المرتبة التي كان يحتلها الجيش التركي في تصنيف العام الماضي.

وأظهر الجيش المصري تفوقا كبيرا في هذا المؤشر لأقوى جيوش العالم لعام 2020، بصعوده من المرتبة الـ 12 عالميا وفق تصنيف عام 2019، إلى المركز التاسع على المستوى العالمي.

اللافت أن الجيش المصري لم ينتزع من الجيش التركي المرتبة التاسعة فقط في هذا التصنيف، بل وانتزع أيضا منه المرتبة الأولى على المستوى الإقليمي، وهي كانت من نصيبه في تصنيف العام الماضي، فيما صعد الجيش المصري من المرتبة الثانية إلى الأولى.

ولم تنته متاعب الجيش التركي في هذا التصنيف الدوري عند هذا الحد، إذ تراجع علاوة على انتزاع الجيش المصري مرتبتين كانتا له، إلى المركز الـ 13 لأقوى جيوش العالم لعام 2020.



المصدر: وكالات