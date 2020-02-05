"الشيوعي السوداني" يكشف موقفه من التطبيع ولقاء البرهان مع نتنياهو

قال الناطق باسم الحزب الشيوعي في السودان، فتحي الفضل، إن هناك داخل السلطة من ذهب فعلا إلى التطبيع مع إسرائيل، وإن "التطبيع لا يمثل الشعب السوداني".

إقرأ المزيد

وأفاد في حديث لتلفزيون "​الميادين​" بأن "التطبيع بدأ منذ عهد البشير ونحن لا نستغرب أن يسير البرهان في ذات الطريق"، مضيفا أن "​الحكومة​ نفت علمها بما حدث في أوغندا​، وهذه نقطة جيدة لها".

ولفت الفضل إلى أنه "حتى الآن نعتقد أن اللقاء كان مبادرة من المجلس العسكري الذي يسيطر على مفاصل السلطة"، مشددا على أن "حق الشعب الفلسطيني بأرضه هو جزء لا يتجزأ من نضالنا في السودان".

وكان مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية كشف الاثنين عن لقاء جمع نتنياهو والبرهان في أوغندا، مشيرا إلى أنهما اتفقا على "بدء تعاون يقود نحو تطبيع العلاقات بين البلدين".

وقالت الحكومة السودانية، إنه لم يتم إخطارها أو التشاور معها بشأن اللقاء، فيما أعلنت أحزاب سودانية رفضها له، معتبرة إياه "طعنة" للشعب الفلسطيني و"سقطة وطنية وأخلاقية".

المصدر: "أخبار السودان"