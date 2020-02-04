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السيسي يرحب بإفراج الحوثيين عن 32 صيادا مصريا

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السيسي يرحب بإفراج الحوثيين عن 32 صيادا مصريا
Reuters Asmaa Waguih
(أرشيفية)
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أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن سعادته للجهود المكثفة وإنهاء أزمة الصيادين الـ32 في اليمن.

وكتب السيسي في "تويتر": "تابعت بكل فخر وإعزاز الجهود المكثفة المبذولة لإنهاء أزمة احتجاز 32 صيادا مصريا في دولة اليمن، حيث أسفرت تلك الجهود عن الحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل آمن للأراضي المصرية".

من جانبها قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، إنه تم التنسيق بين كافة أجهزة الدولة، ومع الأشقاء في المملكة العربية السعودية واليمن من أجل ضمان عودة هؤلاء الصيادين، مؤكدة أن "الدولة المصرية كانت على تواصل مباشر ومستمر مع الصيادين من أجل إيصال رسالة طيبة لهم بأن الدولة المصرية تهتم بهم".

وذكرت وسائل إعلام مصرية أنه تم الإفراج في اليمن عن 32 صيادا مصريا، بعد احتجاز استمر عدة أسابيع من قبل جماعة "أنصار الله" الحوثية، ومفاوضات استمرت منذ 14 ديسمبر الماضي.

وأفادت بأن طائرة خاصة تقل المواطنين المصريين المفرج عنهم، وصلت يوم الثلاثاء إلى القاهرة، وأن الصيادين من كفر الشيخ ودمياط، وتوجهوا للصيد في مناطق محظورة في البحر الأحمر ومنها مياه عدن، وتم احتجازهم من قبل الحوثيين هناك.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية

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