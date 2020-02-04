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بومبيو: نقف مع تركيا ونندد بالهجمات على إدلب السورية

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بومبيو: نقف مع تركيا ونندد بالهجمات على إدلب السورية
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو (أرشيفية)
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ندد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء، بهجمات الحكومة السورية على محافظة إدلب، معربا عن تأييد بلاده لتركيا إثر تعرض موقع مراقبة تركي لهجمات سورية بقذائف الهاون.

وقال بومبيو: "تندد الولايات المتحدة مرة أخرى باستمرار الهجمات الوحشية غير المبررة على سكان إدلب... نقف مع تركيا حليفتنا في حلف شمال الأطلسي في أعقاب الهجوم الذي أسفر عن مقتل عدة جنود أتراك يخدمون في موقع مراقبة للتنسيق ووقف التصعيد وندعم دعما كاملا تحركات تركيا المبررة للدفاع عن نفسها ردا على ذلك".

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المصدر: رويترز

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