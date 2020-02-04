فلسطين ترحب بموقف مفوضية الاتحاد الإفريقي تجاه "صفقة القرن"

رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ببيان أصدرته مفوضية الاتحاد الإفريقي بصدد "صفقة القرن"، متوقعا أن تعتمد القمة الإفريقية المرتقبة قرارا رافضا لخطة السلام الأمريكية هذه.

وأكد المالكي أن البيان الصادر مساء اليوم الثلاثاء، باسم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، "جدد تضامن الاتحاد الإفريقي مع الشعب الفلسطيني في سعيه المشروع لإقامة دولة مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف أن البيان انتقد بشدة "صفقة القرن" لأنها أعدت "دون أي تشاور مع الممثلين الشرعيين للشعب الفلسطيني" وتتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتنتهك بشكل خطير الحقوق الأساسية.

كما أشاد بدعوة فقي محمد إلى "بذل جهود دولية مخلصة من أجل إيجاد حل عادل ودائم للنزاع، قائم على أساس حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين".

وشدد على أهمية صدور هذا البيان كونه يأتي قبيل قمة الاتحاد الإفريقي المقررة الأحد المقبل في أديس أبابا، معتبرا أن البيان يمهد الطريق لتبني القمة الإفريقية "بيانا أو قرارا محدد الملامح يوضح رفض الصفقة من قبل دول الاتحاد الإفريقي".

وأعرب عن ارتياحه لما وصفه بـ"توسع دائرة الانتقادات والرفض للصفقة"، مؤكدا نية السلطة الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي "لاستكمال هذا الجهد وطرح خطورة الصفقة أمام الأمم المتحدة وطلب موقف واضح منها".

المصدر: وفا