بن سلمان يتبنى مبادرتين دوليتين في الأمن السبراني

أعلن أمير الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز، تبني ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مبادرتين دوليتين لتعزيز حماية الفضاء السبراني.

وأشار أمير الرياض خلال فعاليات المنتدى الدولي للأمن السبراني في العاصمة، إلى أن المبادرة الأولى تتضمن حماية الأطفال في الفضاء السبراني، والثانية لتمكين المرأة في الأمن السبراني.

وأوضح أن المبادرة الأولى تأتي لمواجهة التهديدات السبرانية المتزايدة والتي تستهدف الأطفال أثناء استخدامهم شبكة الإنترنت وتعرضهم لجرائم متنوعة بعيدا عن أعين أسرهم.

‏‎أما المبادرة الثانية، فتدعو لتكثيف الجهود لتشجيع المرأة ودعمها في مجال الأمن السبراني وتمكينها من الحصول على التعليم والتأهيل المطلوب، لتمكينها من المشاركة الفاعلة في بناء قطاع الأمن السبراني ولتتبوأ المناصب القيادية فيه.

وتابع، أن لبرامج تعزيز دور المرأة وتمكينها في الأمن السبراني أهمية كبيرة وإضافة نوعية لجودة وتنوع المهارات، علاوة على الإسهام في تقليص نقص المهارات والمواهب على المستوى الدولي.

المصدر: سبق