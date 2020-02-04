غوتيريش يؤكد انتهاك الحظر المفروض على الأسلحة بعد مؤتمر برلين

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن ممارسات عدد من الدول التي وقعت إعلان مؤتمر برلين حول ليبيا، تتعارض في هذه المرحلة مع بنود الإعلان، ولاسيما حظر الأسلحة.

وقال غوتيرش: "أشعر بحزن عميق لما يحدث في ليبيا. أعتقد أن ما يحدث فضيحة. لقد تجمعت عدد من الدول في برلين، وتعهدت بعدم التدخل في العملية السياسية في ليبيا، لا عبر إرسال الأسلحة، ولا عبر المشاركة في الأعمال القتالية. والحقيقة هي أن الحصار المفروض على ليبيا من جانب مجلس الأمن لا يزال يتعرض للانتهاك".

واتفق قادة دول مؤتمر برلين حول ليبيا في 19 من يناير الماضي، على احترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ووقف أي تدخل خارجي في ليبيا.

واتفقت دول المؤتمر وهي روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين، ألمانيا، تركيا، إيطاليا، مصر، الإمارات، الجزائر والكونغو، على أنه لا حل عسكريا للنزاع في ليبيا، كما دعا المشاركون إلى وقف دائم وفعلي لإطلاق النار هناك.

المصدر: وكالات