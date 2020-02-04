الرئيس الجزائري يصدر عفوا عن السجناء يستثني قضايا الفساد ومحبوسي القضاء العسكري
أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء، عفوا رئاسيا شمل 3471 سجينا، مستثنيا سجناء قضايا الفساد والقضاء العسكري.
ويخص العفو السجناء الذين تساوي عقوبتهم أو تقل عن 6 أشهر حبسا في قضايا مختلفة، وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا ممن ليسوا من أصحاب السوابق.
رئاسة الجمهورية :— Télévision Algérienne-التلفزيون العمومي الجزائري (@entv_dz) February 4, 2020
🔴رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد #تبون يصدر عفوا رئاسيا في حق 3471 محبوسا تساوي عقوبتهم او تقل عن ستة أشهر.#الجزائر#Algériepic.twitter.com/jJsF9iniIg
واستثني العفو الرئاسي المحكوم عليهم عسكريا، وسجناء قضايا المتاجرة بالمخدرات والإرهاب والخيانة والتجسس وقضايا القتل العمد واغتصاب الأطفال والفساد وتهريب الأموال.
المصدر: وسائل إعلام جزائرية