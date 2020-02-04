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الرئيس الجزائري يصدر عفوا عن السجناء يستثني قضايا الفساد ومحبوسي القضاء العسكري

أخبار العالم العربي

الرئيس الجزائري يصدر عفوا عن السجناء يستثني قضايا الفساد ومحبوسي القضاء العسكري
Reuters Ramzi Boudina
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أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء، عفوا رئاسيا شمل 3471 سجينا، مستثنيا سجناء قضايا الفساد والقضاء العسكري.

ويخص العفو السجناء الذين تساوي عقوبتهم أو تقل عن 6 أشهر حبسا في قضايا مختلفة، وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا ممن ليسوا من أصحاب السوابق. 

واستثني العفو الرئاسي المحكوم عليهم عسكريا، وسجناء قضايا المتاجرة بالمخدرات والإرهاب والخيانة والتجسس وقضايا القتل العمد واغتصاب الأطفال والفساد وتهريب الأموال.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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