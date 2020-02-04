خبير: الجزائر لن تكون قادرة على مواجهة ولو إصابتين فقط بـ"كورونا"

أكد رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي بالجزائر البروفسور مصطفى خياطي، أن بلاده عاجزة عن الحجر ولو على مصابين فقط بفيروس "كورونا".

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ونقلت جريدة الشروق الجزائرية عنه قوله إن هذا العجز سببه انعدام محاجر الأمراض والفيروسات سريعة العدوى... مصلحة الحجر المتواجدة بمستشفى القطار، لا تزال قيد الإنجاز، حيث لم تبلغ نسبة إنشائها سوى 80%.

وأضاف بخصوص الحجر على الجزائريين القادمين من ووهان الصينية: "هذا الحجر إجراء للحيطة فقط وإزالة الشكوك، وفي حال وجود إصابات حقيقة بالفيروس، فإن مكان الحجر لا يمكن أن يضمن عدم انتشار فيروس "كورونا"، لغياب الإمكانيات والمواصفات اللازمة التي كان يجب أن تتوفر في مكان الحجر".

المصدر: "الشروق"