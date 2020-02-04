الملك سلمان يطلع مجلس الوزراء على مضمون اتصاله ببوتين

أطلع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مجلس الوزراء، على القضايا التي بحثها في الاتصال الهاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين.

وذكرت وكالة "واس" السعودية، أن الملك السعودي أوضح لمجلس وزراء البلاد أن الاتصال مع الرئيس الروسي تركز على تنسيق جهود البلدين لتحقيق استقرار سوق النفط وأسعاره، حيث تعتبر السعودية وروسيا أكبر منتجين للنفط في العالم.

وفي موسكو، أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الرئيس بوتين، بحث خلال اتصال هاتفي مع الملك السعودي أمس الاثنين التعاون بين روسيا والسعودية في إطار "أوبك+" والوضع الحالي في سوق النفط وضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار وحصص الإنتاج .

#عاجل

خادم الحرمين الشريفين يطلع مجلس الوزراء على نتائج مباحثاته الرسمية مع رئيس وزراء جمهورية اليونان وعلى فحوى الاتصال الهاتفي مع رئيس روسيا الاتحادية وما تم خلاله من تنسيق الجهود بين البلدين بما يحقق استقرار سوق النفط.#واسpic.twitter.com/bqDZGNWMbE — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 4, 2020

يذكر أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أكد يوم الجمعة الماضي، أنه على اتصال دائم بنظرائه في السعودية والإمارات وإيران، لمتابعة وضع سوق النفط على خلفية تداعيات فيروس كورونا.

المصدر: "واس"+RT