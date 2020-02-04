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"تاس": مصادر دبلوماسية تكشف عن زيارة وشيكة للسيسي إلى موسكو

أخبار العالم العربي

Sputnik
السيسي وبوتين
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قالت وكالة "تاس" الروسية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد يصل إلى موسكو في شهر مايو للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الـ75 للانتصار في الحرب العالمية الثانية.

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 وأوضحت مصادر دبلوماسية للوكالة، أن الكرملين لم يؤكد بعد رسميا مشاركة السيسي في الاحتفالات في موسكو.

وسيقام عرض النصر يوم 9 مايو للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، حيث أرسلت روسيا دعوات إلى العديد من الرؤساء للمشاركة في الاحتفال.

المصدر: تاس

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