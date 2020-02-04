"تاس": مصادر دبلوماسية تكشف عن زيارة وشيكة للسيسي إلى موسكو

قالت وكالة "تاس" الروسية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد يصل إلى موسكو في شهر مايو للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الـ75 للانتصار في الحرب العالمية الثانية.

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وأوضحت مصادر دبلوماسية للوكالة، أن الكرملين لم يؤكد بعد رسميا مشاركة السيسي في الاحتفالات في موسكو.

وسيقام عرض النصر يوم 9 مايو للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، حيث أرسلت روسيا دعوات إلى العديد من الرؤساء للمشاركة في الاحتفال.

المصدر: تاس