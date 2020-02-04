وزير النقل السوري يلتقي نظيره الأردني قريبا لبحث تسهيلات العبور والرسوم

من المقرر أن يلتقي وزير النقل السوري، علي حمود، نظيره الأردني خالد وليد سيف قريبا، من أجل بحث العديد من القضايا المتعلقة بحركة النقل المتبادلة عبر معبر نصيب الحدودي.

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ويتناول اللقاء بحث القضايا المتعلقة بحركة النقل المتبادلة عبر معبر نصيب الحدودي، وتسهيل عبور الشاحنات السورية إلى الأردن وعبره، لدعم عملية التصدير، والحصول على امتيازات عديدة في هذا الجانب، والتي يتمتع بها الجانب الأردني في حركة النقل إلى سوريا، وعبرها.

ولفت حمود إلى تخفيض رسوم العبور على الشاحنات من 17 بالمئة إلى 10 بالمئة، بطلب من رئاسة مجلس الوزراء في سوريا، لتسهيل حركة التصدير، كبادرة حسن نية مضيفا: "حتى نسبة الـ10 بالمئة المتبقية لسنا متمسكين بها إن لزم الأمر من أجل دعم حركة التصدير إلى الأردن، وعبره، وهذا ما سوف نناقشه خلال الاجتماع المرتقب مع وزير النقل الأردني، وهناك تواصل مستمر في هذا المجال، والموضوع مدروس".

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير حمود أمس، مع أعضاء اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية وعدد من المصدرين، وذلك بهدف العمل على تنشيط الصادرات السورية، وإيجاد الحلول اللازمة للعقبات التي تعترض العملية التصديرية.

في هذا السياق وصف رئيس اللجنة المركزية للتصدير، عبد الرحيم رحال، الاجتماع بأنه شفاف وجريء، مبينا لـ صحيفة "الوطن" السورية أن "الحاضرين تحدثوا بصراحة بهدف الوصول إلى نتائج عملية لتذليل الصعوبات التي تعترض عملية التصدير في سوريا، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وخاصة في الظروف الحالية، ولا ننسى أن التصدير هو أحد المصادر الرئيسة للقطع الأجنبي".

المصدر: صحيفة الوطن السورية