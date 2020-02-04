بالفيديو.. حوت قاتل يظهر لأول مرة قبالة سواحل لبنان

في حادث يعد الأول من نوعه، ظهر حوت قاتل يعيش عادة قرب إيسلندا قبالة سواحل لبنان.

وتم في مواقع التواصل الاجتماعي تداول لقطات نادرة التقطت أمس الاثنين من قارب صيد، وهي تظهر حوتا من نوع أوركا في عرض البحر على بعد عدة كيلومترات فقط عن بيروت.

مساء النور اصدقائي

حوت اوركا السفاح يظهر بحر لبنان في المتوسط pic.twitter.com/usp1aC0RRS — walid (@walidabihaidar1) February 3, 2020

وأعربت الخبيرة ماري مروجوك المقيمة في إيسلندا، في حديث لصحيفة "تايمز" البريطانية، عن اعتقادها بأن هذه اللقطات تظهر الحوت المعروف باسم ريبتيد (Riptide)، وهو يبلغ من العمر 18 عاما وطوله يتجاوز ستة أمتار.

وفي ديسمبر الماضي، تم رصد مجموعة من حيتان أوركا بقيادة ريبتيد قبالة ميناء جنوة الإيطالية، لتظهر بعد أسابيع في مضيق مسينة الفاصل بين صقلية وشبه الجزيرة الإيطالية.

وأشارت جوليا كالوغيرو، رئيسة منظمة Menkab البحرية الخيرية، ومقرها إيطاليا، إلى أنه، إذا ثبت أن الحوت الذي في الفيديو هو في الواقع ريبتيد، فإن ذلك يعني أنه قام برحلة غير مسبوقة تقدر بنحو ثمانية آلاف كيلومتر من سواحل إيسلندا إلى لبنان.

المصدر: تايمز