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الكشف عن مصير المصريين المشتبه في إصابتهما بفيروس "كورونا"

أخبار العالم العربي

الكشف عن مصير المصريين المشتبه في إصابتهما بفيروس
Reuters
الصين
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قال سفير مصر لدى الصين محمد البدري، إن المصريين الممنوعين من العودة لمصر، لن يسمح لهم بالسفر إلا بعد 14 يوما.

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فيديو من داخل الطائرة التي أقلت المصريين القادمين من الصين
فيديو من داخل الطائرة التي أقلت المصريين القادمين من الصين

وأشار في مداخلة هاتفية مع قناة "دي إم سي" المصرية، إلى أن السلطات الصينية تأكدت من ارتفاع درجة حرارتهما، موضحا أن ما تقوم به الصين في مكافحة الفيروس، لا تستطيع أي دولة أخرى في العالم أن تقوم به، لافتا إلى أن الصين تدافع عن العالم بمكافحة هذا الفيروس.

وتابع أن الإحصائيات تشير إلى ارتفاع نسبة شفاء المصابين بفيروس "كورونا" في الصين، وهذا مؤشر على تراجع تأثير الفيروس في المرحلة المقبلة، معقبا: "مفيش علاج للفيروس حتى الآن، ونسبة الوفيات تقتصر على كبار السن والمصابين بالأمراض".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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