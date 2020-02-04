قضاء التحقيق العسكري اللبناني يطلب الإعدام لعميل إسرائيلي

أصدرت قاضية التحقيق العسكري في لبنان نجاة أبو شقرا قرارا اتهاميا في ملف العميل الموقوف عامر الفاخوري وطلبت له عقوبة الإعدام، وأحالته على المحاكمة أمام المحكمة العسكرية الدائمة.

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وبموجب القرار الاتهامي اتهمته القاضية أبو شقرا بجرم قتل مواطنين عمدا وفقا للمادة 549 في قانون العقوبات وتنص على عقوبة الإعدام.

كما اتهمته بجرم محاولة القتل عمدا والخطف.

ومنعت أبو شقرا عنه المحاكمة من "تهمة التجند والتعامل مع العدو الإسرائيلي ودخوله إسرائيل لمرور الزمن العشري على الجنايتين 273 و 278 في قانون العقوبات ودخول إسرائيل لمرور الزمن الثلاثي على جنحة المادة 285 في قانون العقوبات".

وكانت المديرية العامة للأمن العام في لبنان قد اعتقلت في سبتمبر الماضي عامر الفاخوري المعروف بلقب "جزار الخيام" فور عودته للبلاد من الولايات المتحدة، وأحالته إلى النيابة العامة العسكرية.

وقالت المديرية في بيان يوم 13/9/2019: "في إطار متابعتها لعملاء العدو الإسرائيلي وتعقبهم أوقفت المديرية آمر معتقل الخيام سابقا اللبناني عامر الفاخوري وبعد التحقيق معه اعترف بتعامله مع العدو الإسرائيلي والعمل لحسابه وأنه استحصل بعد فراره عام 2000 إلى داخل فلسطين المحتلة على (هوية وجواز سفر إسرائيليين) غادر بموجبهما الأراضي الفلسطينية المحتلة".

المصدر:الوكالة الوطنية+RT