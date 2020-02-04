سلامة يرجح أن يبدأ المسار السياسي الليبي بعد أسبوعين في جنيف

توقع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إن يبدأ"المسار السياسي لحل الأزمة الليبية بعد أسبوعين ورجح أن يجري في مدينة جنيف السويسرية" وأن يتم خلاله لقاء مباشر بين طرفي النزاع.

وأعرب سلامة، خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الثلاثاء، عن أمله في أن "يتم الاتفاق بشأن الأسلحة الثقيلة وغيرها من المسائل التقنية كي نستمر في عملية التسوية".

وقال :"بكل سرور أعلمكم بأننا لا نترك أي من هذه الأسئلة جانبا دون التوصل الى حل بشأنها يمهد لوقف إطلاق نار دائمفي ليبيا".

وعن مشاركة الدول الأوروبية في مراقبة الهدنة، قال إن الأمر يعود للجانب الليبي وقد بدأنا نقاشات بهذا الشأن مع الأوروبيين والليبيين، وأنا واثق من أنه سيتم التوصل إلى هدنة بين الأطراف التنازعة.

وحول تحويل الهدنة الى وقف إطلاق نار دائم؟ قال سلامة هناك استعداد واضح عند الطرفين لذلك وهما عبرا عن استعدادهما لتحويل الهدنة لوقف أطلاق نار أما بشأن الشسروط فهذا ما سنبحثه في جنيف.

ولم يستبعد أن يلتقي طرفا النزاع في جنيف.

وأوضح سلامة أن لقاء جنيف بين العسكريين الليبيين سيكون أول مرة يلتقي فيها ضباط كبار من الطرفين، مؤكدا أن "لقاء اللجنة الاقتصادية الليبية المشتركة القادم سيتم في القاهرة في 9 من الشهر الجاري".

وبدأت أمس الاثنين اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بصيغة5+5، تحت رعاية الأمم المتحدة في مقرها في مدينة جنيف السويسرية. وأشارت الأمم المتحدة إلى أنه من المقرر مشاركة "خمسة من كبار الضباط، ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني وخمسة من كبار الضباط يمثلون الجيش الوطني الليبي في المحادثات التي يرعاها غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".

وأكد أن طرفي الصراع في ليبيا ينتهكان قرار حظر السلاح وأن هناك مسلحون غير ليبيين يقاتلون مع الطرفين، معربا عن أمله في أن يصدر مجلس الأمن الدولي خلال أيام قرارا يجدد التأكيد على حظر الأسلحة.

وأضاف المبعوث الأممي أن "المجتمع الدولي تمكن من حل بعض المشاكل المتعلقة بإنتاج وترويد النفط"، لافتا إلى أن "إنتاج ليبيا من النفط يبلغ الآن 72 ألف برميل يوميا مقابل 1.2 مليون برميل قبل فرض الحصار".