الحكومة السودانية: علمنا بلقاء البرهان ونتنياهو من وسائل الإعلام

صرحت الحكومة الانتقالية في السودان، بأنها لم تكن على علم بترتيب لقاء بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا أمس الاثنين.

وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح في بيان له: "تلقينا عبر وسائل الإعلام خبر لقاء رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتبي بيوغندا. لم يتم إخطارنا أو التشاور معنا في مجلس الوزراء بشأن هذا اللقاء، وسننتظر التوضيحات بعد عودة السيد رئيس مجلس السيادة".

إقرأ المزيد

وكان مصدر في الخارجية السودانية أكد لـRT أن لقاء البرهان ونتنياهو، تم ترتيبه بعيدا عن الوزارة وبلا تنسيق معها.

وعلق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على اللقاء، بأن نتنياهو والبرهان اتفقا على "إطلاق تعاون سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين".

المصدر: RT